Госдума ужесточит наказание для «черных коллекторов»

Москва, 27 августа. В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект о лишении свободы за незаконную коллекторскую деятельность. Об этом рассказал глава думского комитета Василий Пискарев.

Как передает его пресс-служба, на соответствующий проект был получен положительный отзыв от Центробанка РФ, обращает внимание «ФедералПресс».

«Сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму», — объяснил Василий Пискарев.

Он добавил, что авторы законопроекта предлагают дополнить УК РФ новой статьей, которая предполагает повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Речь идет о повышении сроков лишения свободы до пяти лет. А действия, совершенные организованной группой, могут повлечь за собой наказание сроком до 12 лет, отмечает «Ридус».

В данном случае инициаторы документы говорят именно о «черных коллекторах», которые прибегают к насилию и угрозам в отношении должников. Как рассказал Пискарев, от граждан по этому поводу поступает достаточно большое количество жалоб. Об этом пишет Ura.ru.