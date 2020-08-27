Аналитики назвали условия для увеличения спроса на нефть

Москва, 27 августа. Котировки нефти с начала нынешнего года начали стремительно падать. Сырье подешевело более чем на 80 процентов. Сейчас цена не может преодолеть отметку в 50 долларов за баррель. Ряд экспертов назвали условия для того, чтобы спрос на черное золото стал выше, сообщает агентство IHS Markit.

По мнению аналитиков, ситуация может измениться после восстановления нормального авиасообщения, возвращения стандартного ритма жизни с поездками на работу, как это было до пандемии коронавируса.

Согласно исследованиям, в настоящее время объем авиаперевозок на 30% ниже февральского показателя. В апреле падение составило 78%. Несмотря на наметившуюся положительную динамику, расход керосина вдвое ниже, чем в прошлом году.

Согласно прогнозам, только если сдержать распространение коронавируса и запустить производство эффективных вакцин, возможно нормализовать ситуацию с транспортом.