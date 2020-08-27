Остеопатия не новая, но малоизвестная область медицины. Несмотря на то, что сегодня она включена в официальный перечень медицинских специальностей, отношение к ней неоднозначно. Остеопатов считают кем-то между хиропрактиками и массажистами. Так ли это? Что лечит врач остеопат? И что же такое остеопатия простыми словами? На эти вопросы мы попросили ответить врача-остеопата Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Наталью Новикову.

Кто такой остеопат

«Причин неоднозначного отношения к остеопатам несколько, — отмечает Наталья Новикова. — Во-первых, в России долгое время не существовало специализированных учебных заведений, где бы готовили профессионалов. Первая лицензированная остеопатическая школа появилась у нас только в 2003 году. Сегодня же факультеты остеопатии есть в ведущих медицинских вузах страны. Из-за нехватки специалистов в профессию пришли люди без медицинского образования, которых стали именовать остеопатами. Хотя по современному стандарту звание «доктор остеопатии» можно получить, только пройдя серьезную профессиональную подготовку».

Остеопат — это врач. Специалист этой области должен получить медицинское образование в университете, а потом окончить лицензированную остеопатическую школу, обучение в которой занимает четыре года. Выпускник имеет сразу несколько дипломов: о высшем медицинском образовании и сертификат специалиста по остеопатии государственного образца. Так как учатся на остеопатов долго, профессионалов в этой области немного. А дефицит на рынке труда создает повышенный спрос и поднимает стоимость услуг. Именно поэтому ценник за один прием у опытного врача может начинаться от нескольких тысяч рублей.

Что лечит остеопат у взрослых и детей

Остеопатия направлена на оздоровление организма в целом, устранение боли и дискомфорта, с которыми обращается пациент. Любое нарушение в организме, будь то остеохондроз, болезнь суставов или нарушение осанки, приводит к комплексным изменениям.

Возникают нарушения в работе позвоночника, мышц, меняется кровоток, нарушается работа лимфатической системы. В результате в ответ, например, на травму голени у пациента могут возникать боли в спине или шее. Задача врача остеопата — вылечить не то, что болит, а найти причину нарушения в организме и устранить ее.

«Остеопат отличается от мануального терапевта принципами своей работы, — уточняет Наталья Новикова. — Мануальный терапевт работает с симптомом. Если болит шея, он будет лечить шею, если голова — голову. Врач остеопат смотрит шире, он исследует организм в целом и ищет причину проблемы, а когда устраняет ее, проходит и боль в той области, которая беспокоила пациента. Кстати, все врачи остеопаты изучают принципы и техники мануальной терапии, а у многих специалистов есть еще и диплом мануального терапевта. То есть мануальную терапию нужно считать частью остеопатии, а не отдельным направлением медицины».

У детей остеопат лечит целый спектр заболеваний:

родовые травмы;

нарушения осанки;

асимметрия мышечного тонуса;

снижение зрения в детском возрасте;

хронические заболевания лор-органов;

тревожность, стрессовые состояния.

«Часто бывает, что ребенок страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей или аденоидитами, — продолжает Наталья Новикова. — Если причина в зажатых мышцах шеи или нарушении осанки, достаточно остеопату поработать с шеей ребенка, наладить кровоток и отток лимфы, и эти болезни проходят. При этом врач может порекомендовать привлечь и других специалистов, назначить обследование, чтобы лечение дало лучший результат».

У взрослых остеопатия дает хорошие результаты при лечении:

грыжи;

протрузии межпозвонковых дисков;

искривлений позвоночника;

неврологических болезней: головных болей, межреберной невралгии;

артроза;

посттравматических изменений;

при подготовке женщин к беременности, ведении беременности и послеродовой реабилитации.

«Важно понимать, что остеопат не вылечит и не уберет грыжу, если она есть, — уточняет Наталья Новикова. — Но своими манипуляциями врач замедлит, а может, и остановит развитие грыжи и устранит боль, которую она вызывает. Если пациента беспокоят головные боли, возникшие на фоне искривления позвоночника, врач не избавит от деформации позвоночника, но восстановит нарушенные в организме процессы, в результате чего боли исчезнут, а самочувствие улучшится».

Что делает врач остеопат

На первом приеме врач остеопат никогда не начинает сразу работать с пациентом. Специалист должен выяснить причину проблемы, а для этого обсудить с пациентом его жалобы, состояние, сделать первичный осмотр суставов, мышц.

«Врачи остеопаты работают руками, — продолжает Наталья Новикова, — а сами манипуляции похожи на массажные техники, ощупывание, надавливание. Иногда я прошу пациента напрячь определенную мышцу или группу мышц, если мне необходимо добиться там движения».

Часто пациенты не понимают, почему они обращаются с болью в шее, а специалист работает с совершенно другой областью, например поясницей или грудным отделом позвоночника.

«В результате проведенных тестов я вижу, что причина боли в шее у пациента — в проблеме с поясничными позвонками, — уточняет врач. — Из-за этого происходит перенапряжение в другой области и боль «смещается» выше. Работая с местом поражения, я убираю дискомфортные ощущения, которые беспокоят пациента».

Как выбрать врача

«У специалиста должен быть сертификат об окончании лицензированной остеопатической школы, — отмечает Наталья Новикова. — А медицинское учреждение, в котором он работает, должно иметь соответствующую лицензию. Если этих документов нет, остеопатом человек называться не может».

На первом приеме врач должен узнать как можно больше о проблеме пациента, и, возможно, он порекомендует обратиться еще и к другим специалистам, например к неврологу, хирургу. Если же к терапии нет противопоказаний, с каждым сеансом пациент будет испытывать облегчение.