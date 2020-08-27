Названы отличия российских УДК «Прибой» от французских «Мистралей»

Москва, 27 августа. Существуют важные отличия российских универсальных десантных кораблей (УДК) «Прибой» от французских вертолетоносцев «Мистраль». О них подробно рассказал глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

По его словам, у универсальных десантных кораблей есть свои преимущества перед «Мистралями». Речь идет о большой вместимости и мореходности, пояснил Ренат Мистахов.

«Более интересные наработки, чем были у французов», — сообщил он РИА Новости на форуме «Армия-2020».

Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос организации корабля под госпитальное судно, «потому что у вертолетоносца есть все необходимое — каюты, камбузы, отдельные помещения, вертолетный ангар, доковая камера», передает ТАСС.

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» заметил, что российские специалисты при создании УДК руководствовались лучшими мировыми достижениями. Как напомнил Мистахов, строительство кораблей началось 20 июля 2020 года. Первое судно будет названо «Иван Рогов», а второе — «Митрофан Москаленко».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее указал, что закладка первых в современной истории России вертолетоносцев является знаковым событием для военного флота РФ и большим праздником для моряков.