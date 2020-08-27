В NI раскрыли меры защиты США от российских ракет

Москва, 27 августа. Развитие ракетного вооружения Китая, Ирана и России стало поводом для американцев активно модернизировать свои системы противоракетной обороны (ПРО).

В Пентагоне отмечают, что Россия находится в числе лидеров по запасам ракетного оружия. Более 1000 баллистических ракет находятся в арсеналах Ирана и Китая. Даже КНДР работает над повышением дальности полета ракет и созданием ядерного оружия, пишет The National Interest.

Помощник главы оборонного ведомства США Викторино Меркадо отметил, что каждая профильная военная структура наращивает объем и технологический потенциал систем ПРО.

В качестве мер защиты американцы стали разворачивать больше ракетных комплексов Patriot и THAAD. Увеличилось число закупаемых кораблей, на которых установлена система ПРО «Иджис». Все больше в арсенале появляется противоракет SM-3, SM-2 и SM-6, отметил военный чиновник.

Помимо наращивания запасов вооружения, американские специалисты работают над усовершенствованием электронной «начинки» и программного обеспечения. Известно, что SM-6 будет обладать модернизированной двухрежимной системой самонаведения. Она сможет даже менять курс в случае необходимости.

Обновленные радары теперь применяются в работе систем «(ПРО) Patriot и THAAD, которые расширяют перечень целей для уничтожения. Первый вид систем противоракетной обороны теперь может взаимодействовать с самолетами F-35 с целью выявления угроз и передачи данных.

Помощник министра подчеркнул, что разработки КНР и наличие грозных для США и НАТО российских ракет требуют от США подготовки и реагирования на выявленные угрозы.