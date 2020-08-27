Наталью Фриске в откровенном купальнике перепутали с покойной сестрой

Москва, 27 августа. Сестра покойной певицы и экс-участницы группы «Блестящие» Жанны Фриске Наталья приятно удивила поклонников снимком в откровенном купальнике. Фотография появилась в профиле в Instagram девушки.

Сестра знаменитой певицы, умершей от глиобластомы, Наталья Фриске отдыхала на море и решила поделиться со своими подписчиками новым фото. На черно-белом снимке девушка запечатлена на пляже в откровенном бикини. Многие фанаты, глядя на Наталью, вспомнили о ее звездной сестре Жанне.

На фотографии Наталья опустила голову и идет по песку спиной к зрителям. Купальник эффектно подчеркивает ее изящную фигуру и подтянутые ягодицы.

«Худшее чувство — это когда кто-то заставил чувствовать тебя таким особенным вчера и таким ненужным сегодня», — написала под снимком Наталья.

Полуголую Наталью некоторые подписчики перепутали с покойной сестрой.

«У вас даже походка Жанны», — написал под постом один из подписчиков Натальи. «Красота в красоте», — восхитился второй. «Вы действительно очень похожи на свою сестренку» — отметил третий.

Наталья ранее опубликовала трогательное видео с исполнительницей в Instagram Stories. Камера запечатлела, как звезда выглядела до болезни.