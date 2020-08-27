В России выявлено 4711 случаев COVID-19 за сутки

Москва, 27 августа. В России выявлено 4711 заболевших новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В оперштабе отметили, что 23,6% пациента с коронавирусом не имели клинических проявлений. Общее число случаев коронавируса в России составило 975 576. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6411 человек. Число летальных случаев увеличилось до 16 804, в том числе 121 человек скончался за последние сутки.

По данным на 27 августа, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 637 новых случаев. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 184 пациентов за сутки. В Московской области за сутки зафиксировано 148 новых пациентов.