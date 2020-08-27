Сын мужа Легкоступовой рассказал правду об отце

Москва, 27 августа. Вдовец Юрий Фирсов неоднократно подвергался нападкам в связи со смертью супруги – исполнительницы Валентины Легкоступовой. Его сын Даниил не смог уже оставаться в стороне, он прокомментировал обвинения в адрес отца и рассказал о некоторых значимых моментах.

Отметим, что о возможной причастности яхтсмена Фирсова говорили дочь певицы Анетта Бриль и ее родные. Они указывают на тот факт, что он не сразу вызвал скорую помощь после того, как звезда упала в ванне и получила травму головы.

По некоторым данным, когда дочка Легкоступовой приехала к матери, то оба родителя были в нетрезвом виде. Анетта Бриль поместила их сначала в наркологическую клинику, откуда яхтсмен сбежал.

Совсем иная версия у сына Фирсова. По его словам, отец не сбегал, а пытался найти супругу. Не было намеков на желание скрываться.

Опровергнул он и обсуждаемую версию, будто яхтсмен мог сам нанести травму певице.

«Юрий никогда в жизни никого пальцем не тронул, мухи не обидел и даже меня — как бы я себя ни вел», — подчеркнул Даниил.

Он предполагает, что трагедия произошла из-за употребления спиртного. Даниил допустил, что певица могла действительно упасть, напомнив, как действует алкоголь на человеческий организм.

Дочь яхтсмена от второго брага Василина также не верит, что отец мог нанести травму Легкоступовой.

Однако для дочери звезды остается пока загадкой, почему Фирсов не вызвал медиков после падения исполнительницы.

Ранее певица Ольга Зарубина, которая хорошо знала Легкоступову, назвала смерть звезды «обидной и глупой». Она до сих пор не может поверить, что подруги больше нет, сообщает телеканал «360».