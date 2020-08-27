В ОП нашли способ ограничить работу незарегистрированных в РФ соцсетей

Москва, 27 августа. В Общественной палате РФ предложили ограничивать скорость Интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в РФ и платить здесь налоги. Соответствующее предложение появилось в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерины Мизулиной.

«Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории РФ, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения», — говорится в тексте выступления Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».

Отмечается, что соцсети и мессенджеры должны иметь официальные представительства на территории РФ. В противном случае предлагается ограничить скорость сервиса или платформы.

Кроме того, Мизулина предложила обязать сервисы выявлять деструктивный контент. Сотрудники компаний должны сами мониторить и блокировать неприемлемый контент и реагировать на жалобы пользователей. При этом сервисы должны четко указывать правила размещения контента и причины блокировки.

«Мы должны требовать от компаний четко указывать, что они не разрешают на своих платформах, и приводить примеры того, как это применяется на практике», — добавила общественница в своем выступлении.

Напомним, что за последнее время YouTube провел целую серию блокировок российских СМИ. Сначала американский сервис без объяснения причин удалил канал Федерального агентства новостей, а спустя некоторое время с цензурой YouTube также столкнулись издания ANNA News, News Front и «Царьград».