Состояние Илона Маска впервые превысило 100 миллиардов долларов

Москва, 27 августа. Состояние американского бизнесмена Илона Маска впервые превысило отметку в 100 миллиардов долларов. Об этом говорится в исследовании аналитиков рейтинга богатейших людей планеты, составляемого агентством Bloomberg.

Сегодня состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX оценивается в 101 миллиард долларов. Приумножить свой капитал ему удалось благодаря тому, что акции Tesla выросли в цене. Стоимость одной ценной бумаги составляет 2,1 тысячи долларов. Год назад приобрести ее можно было всего за 260 долларов.

Илон Маск занимает четвертую строчку в рейтинге Bloomberg. Список возглавляет глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в 202 миллиарда долларов. На втором и третьем месте расположились один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, что Маск создал компанию Tesla в 2003 году. В начале своего пути она занималась исключительно производством электроавтомобилей, однако позже стала делать солнечные батареи и другие энергонакопительные системы.

Ранее Илон Маск обозвал главу Amazon Джеффа Безоса «подражателем». Так миллиардер отреагировал на сообщение о покупке Amazon разработчика беспилотного транспорта Zoox за 1,2 млрд долларов.