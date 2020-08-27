Глава Генштаба обсудил с коллегой из США инцидент с военными в Сирии

Москва, 27 августа. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли инцидент с военными РФ и США в Сирии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Герасимов отметил, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны. Российские военные предприняли меры по «предотвращению инцидента» и «дальнейшему выполнению поставленной задачи». Попытка американских военных заблокировать российский патруль в Сирии нарушает двусторонние договоренности, добавили в МО РФ.

Подразделения ВС США нарушили имеющиеся договоренности, заблокировав колонну российского патруля утром 25 августа.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот ранее сообщил, что российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции на северо-востоке Сирии.