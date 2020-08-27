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Правительство РФ выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на детские выплаты

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Правительство РФ выделит дополнительно 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Москва, 27 августа. Правительство РФ намерено выделить из резервного фонда дополнительные 34,3 млрд рублей. Деньги будут направлены на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

Согласно проекту распоряжения, выделение денег обусловлено проведением корректировки данных о количестве детей этой возрастной категории.

В документе прописано, что дополнительные средства будут направлены в бюджеты 52 российских регионов.  

Согласно предоставленным данным уполномоченных органов региональных властей, в стране сейчас чуть более трех миллионов детей, чьи родители должны получать ежемесячную выплату.

Отметим, что глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января нынешнего года на детей от трех до семи лет положены выплаты. Их размер составляет половину от величины прожиточного минимума в каждом субъекте. Получатели — семьи, чей доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума.

Добавим, что некоторые родители в Подмосковье получат «опережающую» выплату на детей к 1 сентября. Затем выплата будет только в октябре, сообщает «Подмосковье сегодня».

Источник: ТАСС
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