Шепелев откровенно признался, что мечтает стать многодетным отцом

Москва, 27 августа. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, находящийся в отношениях с популярным дизайнером Екатериной Тулуповой, откровенно признался, что мечтает стать многодетным отцом.
«Я мечтаю о большой семье, да! Чтобы через несколько десятков лет я такой уже пожилой и красивый, а вокруг меня много детей и внуков», — объяснил ведущий.
Он также нарисовал возможную картину отдыха с многочисленными наследниками. Шепелев заметил, что можно будет арендовать легендарный автобус «Икарус», где он будет сидеть на переднем сидении. О своем желании стать отцом Дмитрий рассказал и в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
«Я так хочу еще детей. У меня сейчас такое отцовское настроение. Все хорошо у парня с гормонами. Он снова хочет стать отцом», — разоткровенничался он.
Напомним, Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ. Он признался, что полностью доволен своей занятостью и теперь может с гордостью рассказать сыну, где работает. Телеведущий с радостью говорит о том, что семейное шоу под названием «Ты как я» — это «программа про его теперешнюю жизнь».
«Дети, родители, их взаимопонимание и веселое времяпровождение вместе — что может быть лучше? Для меня это программа мечты, и я не раздумывая принял предложение канала. Больше скажу», — рассказал телеведущий.