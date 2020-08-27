Шепелев откровенно признался, что мечтает стать многодетным отцом

Москва, 27 августа. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, находящийся в отношениях с популярным дизайнером Екатериной Тулуповой, откровенно признался, что мечтает стать многодетным отцом.

«Я мечтаю о большой семье, да! Чтобы через несколько десятков лет я такой уже пожилой и красивый, а вокруг меня много детей и внуков», — объяснил ведущий.

Он также нарисовал возможную картину отдыха с многочисленными наследниками. Шепелев заметил, что можно будет арендовать легендарный автобус «Икарус», где он будет сидеть на переднем сидении. О своем желании стать отцом Дмитрий рассказал и в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

«Я так хочу еще детей. У меня сейчас такое отцовское настроение. Все хорошо у парня с гормонами. Он снова хочет стать отцом», — разоткровенничался он.

Напомним, Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ. Он признался, что полностью доволен своей занятостью и теперь может с гордостью рассказать сыну, где работает. Телеведущий с радостью говорит о том, что семейное шоу под названием «Ты как я» — это «программа про его теперешнюю жизнь».