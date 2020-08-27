Пентагон намерен противостоять России и Китаю в любой точке мира

Вашингтон, 27 августа. США намерены распределять силы в Индо-Тихоокеанском регионе так, чтобы противостоять России и Китаю в любой точке мира, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Министр обороны США сообщил, что обсуждал с главой Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Филипом Дэвидсоном развитие ситуации в регионе. Эспер отметил, что эпицентр соперничества больших держав находится в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет RT.

«Китай и Россия присутствуют во всех концах мира. Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь с ними дело как в зоне действия Центрального командования [ВС США], так и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе», — добавил Эспер в ходе выступления в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований вопросов безопасности в штате Гавайи.

Глава Пентагона подчеркнул, что США будут инвестировать в развитие новых поколений технологий, чтобы усиливать свои возможности в регионе в будущем. По словам Эспера, американские партнеры располагают асимметричным преимуществом, «которое ни Китай, ни Россия не могут имитировать даже близко».

«Большинство государств осознают, что Соединенные Штаты отстаивают демократические ценности, права человека, свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, уважительное отношение к народам и их суверенитету», — заявил он.

Эспер отметил, что не все страны АТР «решаются открыто заявлять о своей обеспокоенности действиями КНР». По его словам, страны АТР признают важную роль США, которую они играют в состязании великих держав, и хотят быть частью команды США.

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что власти Китая пока не научились давать жесткий отпор на действия США, как это делает Россия. Перенджиев уверен, что Китай должен был ответить на инцидент с американским самолетом-разведчиком, что послужило бы четким сигналом для Вашингтона.