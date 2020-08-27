Дандыкин усомнился в возможности флота НАТО осуществить блокаду России

Размышления американских военных о возможной агрессии России против НАТО являются не более чем гаданием на кофейной гуще. Противнику ВМФ РФ всегда нужно учитывать эффективность оружия, которым обладают корабли. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс считает, что глобализация сделала Россию зависимой от использования морских путей и теперь страна уязвима с точки зрения «стратегического сдерживания».

«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», — утверждает он.

По словам американского военного, при теоретической «агрессии» со стороны России НАТО должна объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами. Как утверждает Дисмьюкс, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях — военных или гражданских. Американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран — в морях, омывающих Европу, а союзники США в Тихоокеанском регионе — Япония и Южная Корея — станут блокировать восточные порты России.

Дисмьюкс признал, что флоту НАТО обязательно нужно вывести из строя российские торговые суда. Американским военным, по его мнению, нужен новый вид оружия, который бы идеально подходил для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.

Эксперт Василий Дандыкин отметил, что в военном плане уязвимые места есть у любого государства. Российский флот, к сожалению, находится на четырех изолированных участках страны. Однако его пытаются оснастить современными кораблями и вооружениями. Что касается возможной агрессии Москвы против НАТО, то это «гадания на кофейной гуще», утверждает собеседник ФАН.

«У нас в военно-морской доктрине не предусматривается никакая агрессия, а мы только защищаемся. Если кто-то будет наступать или применять обычные вооружения против России, то только в этом случае будет определенный ответ», — заявил Дандыкин.

Он уточнил, что потенциал флота НАТО известен. Возможная блокада американскими кораблями российских военно-морских баз не будет эффективной.

«Это была отдельная история с блокадой, которую американцы смогли осуществить в 1962 году на Кубе. Там был американский флот, а у нас было четыре дизельные подводные лодки. Сейчас другая ситуация, несмотря на погром флота, который случился в начале 1990-х годов. В случае блокады Россия нанесет ущерб противнику с помощью ракетного оружия, и она будет остановлена. Блокада, как выясняется в ходе гражданской войны, ни к чему не привела. При этом ситуация у нас тогда была гораздо хуже. Во времена Крымской войны, когда осуществлялась оборона Севастополя, французская эскадра ничего не смогла сделать с горсткой наших солдат и моряков», — сказал собеседник ФАН.

Американским военным в любом случае нужно учитывать военные возможности России и определенные достоинства, говорит военный эксперт.

«Речь идет об эффективности нашего оружия и моральном настрое моряков. Это осталось, несмотря на все передряги, — уверен он. — Однако размышления американских отставников стали напоминать прогнозы украинских военных. Они тоже собрались катерками, которые им подарили американцы, нанести ущерб России и вернуть Крым. Наверно, военных США поразила какая-то болезнь».

Ранее военный эксперт Виктор Блытов заявил, что подводным лодкам ВМС США стоит опасаться прямого столкновения с атомными субмаринами ВМФ РФ. По его мнению, сценарий возможного столкновения субмарин двух стран возможен и в мирное время.