ФСБ задержала военнослужащего РВСН за передачу гостайны разведке Украины

Барнаул, 27 августа. Военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения задержали в Барнауле по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). Сейчас военнослужащий находится под арестом, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе российского военнослужащего Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины.