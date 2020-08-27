Российские операторы начали отказываться от безлимитных тарифов

Москва, 27 августа. Популярные российские операторы мобильной связи в России, в том числе Tele2 и МТС, решили лишить россиян некоторых безлимитных тарифов.

Так, оператор Tele2 с 26 августа принял решение отменить услугу «Очень много Интернета». Она позволяла абонентам пользоваться сетью Интернет без ограничения трафика за 200 рублей в месяц. Но те, кто уже пользуется этой опцией, смогут продолжить это делать.

МТС с 27 августа также внес некоторые изменения. В частности, речь идет о безлимитной опции под названием «Тарифище». Как отмечает «ФедералПресс», пользователям предложили два варианта: либо остаться на безлимите, но платить больше на 50–75 рублей, либо перейти на новую версию тарифа, который предполагает ограничение трафика до 30 Гб.

В пресс-службе МТС пояснили, что провели анализ и выяснили, что подавляющее большинство абонентов безлимитных тарифов используют от 12 до 15 Гб трафика ежемесячно. Об этом пишет Ura.ru.

Другие операторы, в том числе «ВТБ Мобайл», «Мегафон» и Yota, отменять безлимитные опции пока не планируют. Генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков отметил, что ситуация может измениться, все дело в потреблении трафика и запросах абонентов.

Как отмечает Deita, специалисты, скорее всего, приняли соответствующее решение из-за того, что в период действия режима самоизоляции абоненты «выкачивали» максимум трафика.

Ранее сообщалось, что участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT предупредили о подорожании на 20% цен на связь в России. Это может произойти, если власти не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сетям за счет введения налоговых льгот или запуска специального тарифа с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.