Эксперт назвала простой способ определить ядовитый гриб в лесу

Москва, 27 августа. Специалисты пояснили, как определить ядовитый гриб или нет. Эксперт по лесным грибам Полина Чебанова рассказала, что несколько простых правил помогут избежать печальных последствий.

Недавно в СМИ появилась информация, что в Челябинской области целая семья отравилась грибами-зонтиками. Эксперт пояснила, что они являются условно-съедобными, но не ядовитыми. Чебанова призналась, что сама неоднократно собирала и готовила грибы-зонтики.

Большинство людей обходит их стороной, потому что они имеют достаточно подозрительный вид, напоминающий поганки. Однако, по словам специалиста, по вкусу они похожи на шампиньоны.

«Не очень ароматные, поэтому не очень охотно мы их поедали и только пару раз собирали», — говорит она.

Чебанова предположила, что семья из Челябинска, которая была госпитализирована после поедания грибов, вероятно, перепутала зонтики с другими ядовитыми грибами, передает «Царьград».

«Я не слышала, чтобы зонтиками люди могли отравиться. Поэтому я считаю, что они действительно употребили, возможно, поганки», — считает эксперт.

Чебанова объяснила, что отличить ядовитые грибы от съедобных можно, если лизнуть срез гриба. По ее словам, если появилось жжение на языке, то нужно немедленно сплюнуть и обойти такой гриб стороной. Этот метод является абсолютно безопасным, потому что слюна не попадает в организм.

При этом, если перепутать зонтики с поганками и съесть их, исход может быть самым печальным, вплоть до летального, предупредила специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял мифы о пользе лесных грибов. По его словам, их польза сильно переоценена, и вместе с ними в организм могут попадать различные вредные вещества.