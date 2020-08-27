Ученые назвали смертельную опасность дневного сна

Москва, 27 августа. Дневной сон продолжительностью более одного часа может быть смертельно опасен, к такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае.

Специалисты проанализировали более 20 научных работ и информацию о 313 651 человеке, 39% из которых спали днем. Ученые выяснили, что у людей, которые спали днем более одного часа, на 34% вырос риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 30% — риск смерти от всех причин. Долгий дневной сон опасен для тех, кто спит более шести часов в сутки, сообщает «ФедералПресс».

Исследователи пришли к выводу, что дневной сон любой продолжительности повышает риск смерти на 19%. При этом у женщин и пожилых людей зависимость дневного сна и риска смерти выше ― 22% и 17% соответственно, пишет «Мир 24».

Ранее клинический психолог Люция Сулейманова заявила, что сокращение сна может помочь найти решение некоторых жизненных проблем. Однако специалист предупредила, что злоупотреблять недосыпом нельзя. Кроме того, бессонница «активизирует состояние острого стресса», и при постоянном повторении это может перейти в стадию хронического стресса.