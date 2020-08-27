В Сети появилась петиция о запрете песни «3 сентября» Шуфутинского

Санкт-Петербург, 27 августа. Депутатам Заксобрания Санкт-Петербурга предложили запретить композицию советского и российского эстрадного певца, пианиста Михаила Шуфутинского «3 сентября». Петиция появилась на портале Change.org.

Автор отмечает, что ежегодно песня 3 сентября звучит по радио и на телевидении, а «все ленты социальных сетей заполонены стикерами, мемасиками и открытками, которые посвящены этой композиции».

«Даже самые крупные информагентства, федеральные телеканалы не обходят стороной этот «знаменательный день». Сколько можно это терпеть и любоваться «листом календаря» и «кострами рябин»!» — объяснил инициатор петиции.

Предложение, обращенное к депутатам, появилось за неделю до 3 сентября. Отметим, за петицию к настоящему моменту проголосовал один человек. Ее автор в общей сложности планирует собрать 100 подписей.

Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «3 сентября» в 1993 году. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса, напоминающего Шуфутинского, с цитатой из песни, а чуть позже — множество мемов, о которых, уже по сложившейся традиции, вспоминают 3 сентября.

Ранее Шуфутинский объяснил, почему его композиция обрела такую широкую популярность. С точки зрения певца, все дело в менталитете россиян. По собственному признанию артиста, он не предполагал, что «достаточно трагичная» композиция станет символом прихода осени и хитом для многих людей.