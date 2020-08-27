Кедми рассказал, когда Украина освободится от «болота» и «позора»

Москва, 27 августа. Украина существует только за счет поддержки Вашингтона, но эта поддержка ослабнет вместе с США, считает израильский эксперт, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

По мнению эксперта, американская поддержка Украины неизбежно ослабнет из-за проблем, которые существуют в США. Кедми добавил, что выборы президента Америки на это не повлияют. Ослабление американской поддержки позволит Украине избавиться от внешнего вмешательства.

«Чем меньше будет поддержка, тем меньше Вашингтон будет вмешиваться в то, что происходит на Украине, тем быстрее она откатится от того позора и болота, в которое ее втянули», — заявил Кедми в интервью изданию «Голос правды».

Эксперт назвал события на Майдане вмешательством извне. По его мнению, меньшинство «отморозков, жуликов и бандитов» завладело страной при бездействии украинского народа. Кедми считает, что украинская власть была приведена извне, без американской поддержки нынешняя Украина не просуществует и пять минут.

Ранее Кедми рассказал о необычных качествах президента России Владимира Путина. Именно из-за них Запад не может предугадать дальнейшие действия главы государства. По мнению Кедми, все дело в том, что спровоцировать Владимира Путина на какие-либо необдуманные шаги практически невозможно благодаря его благоразумию.