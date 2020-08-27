Forbes назвал главную цель США при военном конфликте с РФ

Вашингтон, 27 августа. США и их союзники могут пойти на решительные меры в случае военного конфликта с Россией и заблокировать торговый флот РФ, считают аналитики американского издания Forbes.

По мнению экспертов, торговые суда являются слабым местом России, этим может воспользоваться Вашингтон. США могут блокировать российскую морскую торговлю.

«В военное время американский и союзный флот могли бы попытаться блокировать российскую морскую торговлю, создав проблемы экономике РФ. Это позволит Западу заставить оппонентов прекратить противостояние на выгодных для себя условиях», — пишет Forbes.

Отставной капитан ВМС США Бредфорд Дисмьюкс отметил, что морская торговля является важным источником дохода для России, чем могут воспользоваться американцы. По его словам, торговые суда обслуживают порты РФ ― Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море, Новороссийск на Черном море, Мурманск на Крайнем Севере, Владивосток на Тихом океане, пишет «ПолитРоссия».

Торговый флот превратится в главную цель противника РФ, уверен Дисмьюкс. Он рекомендовал США выслеживать российские торговые суда в арктических водах, европейцам ― в близлежащих регионах, а Японии и Южной Корее ― на Востоке.

«Есть и обратная сторона. Потопление гражданских судов может дорого обойтись американскому правительству и его союзникам — различными политическими издержками», — заключил он.

Дисмьюкс предложил разработать оружие, которое бы блокировало работу винтов и руля, но не топило корабль.