Познер рассказал о преимуществах «отсталости» России от Запада

Москва, 27 августа. Журналист и телеведущий Владимир Познер нашел преимущества в том, что Россия «отстает» от государств Европы. Соответствующую запись он опубликовал в личной колонке на сайте «Познер Online».

Познер прокомментировал высказывание режиссера Андрея Кончаловского, заявившего в интервью с ним, что европейская цивилизация «катится в пропасть», а за ней «следует» и Россия. Журналист не согласился с позицией собеседника, что страна делает это «на старом троллейбусе».

«Мы, конечно, отстали. Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие. Я не согласен, что она катится в пропасть. Когда возникло Возрождение, считали, что все конец, а это было начало», — говорит Владимир Познер.

По мнению ведущего, Россия меняется, но «многие воспринимают эти изменения как катастрофу». Он подчеркнул, что придерживается противоположного мнения.

Ранее Владимир Познер объяснил, существуют ли отличия между русской и американской дружбой. Он подчеркнул, что английское слово friend может совсем нечего не означать, однако русское «друг» несет в себе глубокий смысл. Он отметил, что употребление слова «друг» в США далеко не всегда свидетельствует об особом отношении к человеку.