Данные десятков тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Москва, 27 августа. Центробанк РФ и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тыс. клиентов российских банков, сообщает РБК.

Согласно имеющимся данным, в открытом доступе оказались данные пользователей сервиса Joom, который специализируется на доставке китайских товаров. Утекшая в Сеть информация включает в себя 10 из 16 цифр номера банковской карты, срок ее действия, название банка и платежной системы, а также персональные данные владельца карты и его контакты. Отмечается, что этой информации недостаточно, чтобы злоумышленники смогли получить доступ к счетам. Тем не менее данные сведения могут использоваться с целью мошенничества путем социальной инженерии.

В Joom утечку данных подтверждают. Однако представители сервиса не смогли назвать точное количество пользователей, чьи данные оказались в открытом доступе. Согласно информации представителя Joom, инцидент произошел еще в марте. После этого сервис прекратил сотрудничество с контрагентом, к ресурсам которого получили доступ злоумышленники.

Ранее заместитель главы Роскачества Илья Лоевский рассказал о новых схемах мошенничества в мессенджере WhatsApp. По словам эксперта, большая часть случаев мошенничества в мессенджерах связана с социальной инженерией. Мошенники с помощью текста побуждают пользователя загрузить файл или перейти по ссылке.