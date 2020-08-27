В Совфеде оценили новые планы Зеленского по Крыму

Москва, 27 августа. Член Совета Федерации Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в своей стране площадку по признанию российского статуса Крыма, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что на данный момент нет площадки для обсуждения вопроса о «возвращении» полуострова под контроль Киева. Он пожаловался, что в «нормандском формате» никто не желает говорить о Крыме, особенно Россия».

По мнению российского сенатора, разговоры и гипотезы по возвращению Крыма в состав Украины несостоятельны. Он подчеркивает, что этого никогда не произойдет и в России этого никто не допустит.

«Зеленскому нужно задуматься над созданием на Украине политической дискуссионной площадки, которая займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма», — заявил Цеков.

Член Совета Федерации подчеркнул, что создание площадки, конечной целью которой не является признание Крыма частью РФ, — пустая трата времени. Цеков говорит, что «все бесперспективные инициативы Украины провалятся, не успев начаться».

«Никто в цивилизованном мире не будет обсуждать Крым, там осознают очевидный факт, что это законная и историческая территория России», — резюмировал сенатор.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ранее отмечал, что обсуждение вопроса возвращения Крыма в состав Украины находится вне закона, так как это официально обусловлено принятием поправок в Конституцию РФ. По его словам, вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт и не подлежит обсуждению.