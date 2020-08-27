Ветеран ВМС США нашел «уязвимое место» России в случае войны с НАТО

Вашингтон, 27 августа. Автор книги «Советская военно-морская дипломатия», ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс нашел «уязвимое место» России в случае войны с НАТО. Об этом сообщает портал Clio’s Musings.

Дисмьюкс отметил важность торгового флота для РФ. По словам ветерана ВМС США, после Китая Россия занимает второе место по числу работающих под национальным флагом торговых судов.

Дисмьюкс считает, что НАТО, в случае теоретической «агрессии» России, следует объявить полную блокаду страны и обеспечить ее соблюдение всеми доступными военными и гражданскими средствами.

«Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном», — заявил Дисмьюкс.

По замыслу Дисмьюкса, блокада оставит РФ без возможности использовать Мировой океан в военных или гражданских целях. Флот США будет выслеживать российские корабли в арктических водах, считает ветеран. Тем же самым в омывающих Европу морях займутся флоты европейских стран, а Япония и Южная Корея заблокируют восточные порты России.

«Все западные военно-морские силы, наряду с наземной военной мощью, должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока Россия не согласится на восстановление статус-кво», — отметил он.

Для выведения российских торговых судов из строя потребуется новый вид оружия, который позволит поражать двигатели, не причиняя значительного ущерба самим кораблям и не допуская человеческих жертв, заключил Дисмьюкс.

Ранее эксперты китайской газеты Sohu оценили способность России отразить удар НАТО.