Археологи нашли древнее византийское городище в Крыму

Симферополь, 27 августа. Археологи впервые обнаружили центральную площадь в византийском средневековом городе Эски-Кермен в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ).

Найденное поселение было с широкими (до 5 м) проспектами и с множеством построек. Средневековое городище Эски-Кермен расположено в Бахчисарайском районе.

«Такое открытие сделано впервые для пещерных городов горного Крыма. Специалисты распознали внешний вид главной базилики и нашли множество предметов быта», — сообщили в КФУ.

В ходе совместной экспедиции КФУ и института археологии Крыма РАН было обнаружено, что центральная площадь городища располагалась перед базиликой, а также была вымощена плитами и огорожена каменными блоками длиной в 2 м. За площадью стояли крытые черепицей двухэтажные дома.

«На Эски-Кермен перед нами все отчетливее прорисовывается полноценный византийский город средних веков, ширина улиц которого достигает 4,8 м, что для средневековья является крупным проспектом», — говорит один из руководителей экспедиции Александр Айбабин.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Москве около 45 тыс. артефактов за последние 9 лет. Только за минувший год в столице были найдены более 10 тыс. различных предметов старины. На данный момент раскопки в Москве ведутся на 200 площадках. По словам археологов, культурный слой столицы местами превышает 10 м.