Вашингтон, 27 августа. Дело о якобы имевшем место сговоре предвыборного штаба баллотировавшегося на пост президента США в 2016 году Дональда Трампа с Москвой было основано на лжи и фальшивых данных. Об этом со ссылкой на выступление бывшего и. о. главы нацразведки США Ричарда Гренелла на Национальном съезде Республиканской партии сообщает ТАСС.

Гренелл отметил, что видел все подготовленное демократами дело в качестве и. о. директора национальной разведки. От увиденного ему «просто стало плохо».

«Администрация [Барака] Обамы и [Джозефа] Байдена тайно начала операцию по слежке за кампанией Трампа и заставила замолчать многих смелых представителей спецслужб, которые выступали против. Они представили вместо фактов фальшивую информацию и наврали судьям, а потом засекретили все, что могло подорвать это дело», — указал экс-глава нацразведки.

Гренелл занимал пост исполняющего обязанности главы национальной разведки США с 2019 года до мая текущего года. В настоящее время он является спецпредставителем Вашингтон по мирным переговорам между Сербией и Косовом.

Напомним, в 2017 году Минюст США назначил Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования дела о «вмешательстве РФ» в выборы президента США в 2016 году. За два года расследования Мюллер не смог найти доказательств того, что Москва якобы «оказывала влияние» на избирательный процесс в США.

Расследование завершилось полным провалом и обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов. Позднее Мюллер признал свое поражение и заявил, что вынужден подать в отставку.