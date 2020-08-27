В России могут включить врачей в экипажи гражданских самолетов

Москва, 27 августа. Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой включать врачей в экипажи пассажирских лайнеров на внутренние рейсы продолжительностью свыше трех часов, передает RT.

Соответствующее письмо Курдесов направил министру транспорта РФ Евгению Дитриху. В нем отмечается, что экипаж самолета не всегда способен оказать надлежащую медицинскую помощь в случаях чрезвычайных происшествий.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа на рейсы, продолжительность полета которых составляет более трех часов», — приводит отрывок из письма RT.

По мнению главы общественного движения «За безопасность», находящийся на борту самолета медик сможет оказать пассажирам квалифицированную медицинскую помощь, а также оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации в случае необходимости.

Ранее Дмитрий Курдесов выступил с инициативой лишать водителей прав на 5 лет, если они были пойманы в нетрезвом виде за рулем в момент перевозки детей. Соответствующее предложение было направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. На данный момент за подобное нарушение грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2-х лет.