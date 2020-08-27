Зеленский пообещал Помпео не вмешиваться в американские выборы

Киев, 27 августа. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал госсекретарю США Майку Помпео не допустить украинского вмешательства в американские выборы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам украинского лидера, Киев никогда не вмешивался в выборы в других государствах и не планирует этого.

«Президент отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след совместных противников Украины и США», — сообщили в Офисе президента Украины.

Также глава государства высказался об исключительно важном значении сотрудничества с США в сфере безопасности для Украины.

Зеленский проинформировал госсекретаря США, что «режим тишины» в Донбассе продолжается 31 день. По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря поддержке Европы и США

Помпео, в свою очередь, заверил, что Киев имеет двухпартийную поддержку Вашингтона.

Ранее замглавы Министерства юстиции США Джеффри Розен заявил об отсутствии свидетельств и доказательств иностранного вмешательства в американские выборы. По его словам, Минюст США и министерство внутренней безопасности не обнаружили воздействие на избирательную инфраструктуру в ходе промежуточных выборов 2018 года.