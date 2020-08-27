Военные ВСУ подрались с боевиками «Азова» из-за наград

Луганск, 27 августа. Военнослужащие одной из бригад ВСУ и бойцы бригады оперативного назначения «Азов» устроили драку на почве зависти из-за наград, врученных ко дню независимости Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Конфликт произошел 26 августа между военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и боевиками 12-й бригады оперативного назначения «Азов» в районе населенного пункта Мироновский.

«В результате конфликта травмы различной степени тяжести получили двое военнослужащих 24-й бригады и трое боевиков «Азова», — сообщили в Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что солдаты ВСУ получили награды и премии ко дню независимости Украины. Данный факт вызывал зависть со стороны бойцов «Азова». На этой почве между ними и разгорелся конфликт.

Ранее Управление Народной милиции ЛНР сообщало, что воинские части ВСУ продолжают нести небоевые потери в Донбассе. Недавно старший сержант ВСУ Фицик был доведен до самоубийства сослуживцами из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Инцидент произошел в 14-й бригаде ВСУ.

В начале августа стало известно, что командир 30-й бригады ВСУ избил в подвале четверых солдат, которые открыли огонь в воздух в качестве протеста против режима прекращения огня в Донбассе. У одного из бойцов был диагностирован перелом челюсти.