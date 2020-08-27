Убийца Джона Леннона получил 11-й отказ в досрочном освобождении

Вашингтон, 27 августа. Комиссия по условно-досрочному освобождению в 11-й раз отвергла ходатайство об освобождении Марка Чепмена, который в 1980 году застрелил одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона. Об этом со ссылкой на представителя пенитенциарной системы Нью-Йорка в среду сообщило агентство Reuters.

В 2000 году 65-летний Чепмен отбыл первые 20 лет пожизненного заключения и получил право на досрочное освобождение. Подать следующее ходатайство он сможет лишь через два года.

По данным СМИ, против освобождения Чепмена высказалась 87-летняя вдова музыканта Йоко Оно. Перед заседанием она направила членам комиссии письмо, в котором выступила за отказ в ходатайстве.

Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннона8 декабря 1980 года, когда музыкант с супругой возвращался домой. Леннон скончался по дороге в госпиталь от потери крови. За несколько часов до смерти он оставил автограф на пластинке Double Fantasy для Чепмена.

Тело Леннона был кремировано, прах музыканта развеяли над Центральным парком в Нью-Йорке. Суд признал Чепмена вменяемым и приговорил к пожизненному заключению.

Зимой легендарные очки Джона Леннона в круглой оправе были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (около 183 тысяч долларов). Музыканту они достались во время подготовки к роли в кинофильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». Вскоре этот аксессуар стал частью образа легендарного музыканта.