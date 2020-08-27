Три российских вуза попали в топ-50 лучших университетов мира

Москва, 27 августа. Сразу три российских вуза — Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) — укрепили свое положение в рейтинге ведущих учебных заведений мира. Об этом сообщают «Известия».

МГУ, СПбГУ и МФТИ заняли 21, 40 и 46 места соответственно в международном рейтинге «Три миссии университета». Причем в этом году они упрочнили свои позиции. МГУ и СПбГУ поднялись вверх на одну строчку, а МФТИ — на пять.

Рейтинг «Три миссии университета» оценивает три классические ключевые задачи вузов: образовательную функцию, научные исследования, взаимосвязь университета и местных сообществ. В беседе с «Известиями» авторы исследования отметили, что в последние годы вузы России демонстрировали ощутимый прогресс в привлечении иностранных студентов: в среднем у отечественных вузов этот показатель составляет 11,6%. Это больше, чем у конкурентов из США (10,8%).

В июне журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России. Лидером стал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Второе место занял МГУ, на третьем — МФТИ. В топ-5 также вошли Уральский федеральный университет им. Ельцина и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Прошлогодний лидер МИСиС занял в этом году лишь 16-е место.