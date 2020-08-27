Планы США по соперничеству с Россией в Арктике разрушил пожар на ледоколе

Вашингтон, 27 августа. Пожар на одном из двух действующих ледоколов Береговой охраны США Healy разрушил планы Вашингтона по соперничеству с Россией. Об этом со ссылкой на The Washington Times сообщает RT.

Ледокол Healy получил повреждения из-за возгорания одного из главных двигателей. Инцидент произошел 18 августа неподалеку от Аляски. Судно недавно закончило 26-дневное патрулирование в рамках операции Arctic Shield. Когда начался пожар, ледокол направлялся в Арктику «для обеспечения национальной безопасности и проведения научных операций».

Возгорание удалось потушить за полчаса. Однако судно отправилось на техосмотр и ремонт в порт Сиэтла, а миссию в Арктике пришлось отменить.

Глава Береговой охраны в Тихоокеанском регионе вице-адмирал Линда Фаган выразила благодарность команде ледокола за «молниеносные действия по безопасному тушению пожара».

«Этот инцидент, однако, означает, что потенциал США в плане ледоколов будет ограничен до тех пор, пока Healy не отремонтируют, и это ясно указывает на то, что страна отчаянно нуждается в полярных ледорезных судах, способных обеспечивать безопасность», — заявила Фаган.

Ранее эксперты из США признали, что наличие ледоколов делает Россию наиболее подготовленной к захвату Арктики.

В мае прошлого года советник президента США по безопасности Джон Болтон объявил, что доминирование США в Арктике необходимо восстановить для уменьшения влияния России и Китая.