Ивлеева отреагировала на слухи о возвращении Тодоренко в «Орел и решку»

Москва, 27 августа. Настя Ивлеева отреагировала на слухи о том, что она будет вести новый сезон «Орла и решки» вместе с Региной Тодоренко. Как отмечает блогер, съемки шоу уже начались, и она работает в паре с совершенно другим человеком, передает «СтарХит».

Недавно поклонники «Орла и решки» вернули Ивлееву в любимую программу. Она с большим отрывом заняла первое место в опросе про ведущую для нового сезона шоу. Многие фанаты полагали, что Ивлеева разделит эту роль вместе с Региной Тодоренко. Однако блогер опровергла домыслы зрителей.

«В какую «Решку» она там возвращается, вообще без понятия. К компании Teen Spirit она не имеет никакого отношения. С нами она не катается», — говорит Ивлеева.

Блогер уже ездит по Европе и постит в Instagram намеки на страны из будущих эпизодов. Лучшая подруга Ивлеевой Юлия Коваль в свою очередь сама подтвердила, что она и есть соведущая.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своем возвращении в популярное тревел-шоу «Орел и решка», выходящее на канале «Пятница!», и на личной странице в социальной сети Instagram. Также Тодоренко говорила об этом и в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей. Недавно телеведущая отмечала, что достаточно часто сталкивается со стрессом из-за своей работы. По словам звезды, съемки «Орла и решки» каждый раз доводили ее до слез.