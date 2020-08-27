Глобальное потепление сдвинуло наступление осени в России

Москва, 27 августа. Осень в этом году наступит в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем. Об этом в интервью с радио Sputnik рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По словам специалиста, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым.

«Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется», — отмечает в беседе с радио Sputnik Кокорин.

Он подчеркнул, что для большей части России наблюдается сдвиг: весна наступает раньше, а осень — позже. В этом году между климатической и календарной нормой наступления осени ожидается двухнедельная разница.

«Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели», — комментирует климатолог.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отмечал, что стабильной погоды в России со временем практически не будет. По его словам, погодные аномалии будут проявляться все чаще.