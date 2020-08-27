Флористы подсчитали стоимость букета к 1 сентября

Москва, 27 августа. Сотрудники цветочных магазинов подсчитали стоимость букетов в преддверии праздничных линеек у первоклассников и Дня знаний. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителей цветочных салонов Москвы, покупая букет к 1 сентября, следует ориентироваться на среднюю цену в 1,5 тысячи рублей

«Средняя цена на красивый букет 1-2 тысячи. Это средний чек, он меньше, чем в предыдущие годы, но, тем не менее, клиенты, которые к нам приходят и просят букет-комплимент небольшой, чтобы у ребенка был цветочек в руке, то 1300-1500 это средняя цена», — цитирует хозяйку магазина цветов и подарков агентство.

По ее словам, некоторые родители отправляют ребенка в школу с более дорогими букетами за две-три тысячи рублей.

В другом цветочном салоне отметили, что найти букет можно и дешевле двух тысяч, если взять просто несколько цветов. Букеты дороже пяти тысяч редко кто берет, отмечают флористы.

Представители цветочных салонов также сообщили, что в преддверии праздника стараются сохранить цены на комфортном уровне. Одна из флористов признала, что ценовой диапазон стараются держать на уроне прошлого года. В другом салоне отметили, что отказались от закупки импортных цветов, на которые обычно поднимается цена.

Ранее опрос компании Superjob показал, что расходы на сборы ребенка в школу в мегаполисах увеличились на 350 рублей.