Посол РФ назвал беспочвенными обвинения США в адрес российских НИИ

Вашингтон, 27 августа. Обвинения американской стороны в адрес российских НИИ в разработке химического оружия беспочвенны. Москва хочет получить разъяснения, сообщает посол РФ в США Анатолий Антонов.

Напомним, 26 августа Министерство торговли США сообщило о внесении в санкционный список пяти российских НИИ из-за подозрений «в работе над химическим и биологическим оружием». Среди них и 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который совместно с Центром им. Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.

«Никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», — сказано в заявлении Антонова.

Посол отметил, что Вашингтон проигнорировал тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химического оружия.

«Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», — добавил дипломат.

Недавно препарат от коронавируса «Спутник V», который был разработан Центром им. Гамалеи при участии ныне санкционного 48-го ЦНИИ Минобороны РФ, прошел тестирование. Полученные результаты доказали безопасность и эффективность препарата. Вакцинированные добровольцы выработали стойкий иммунитет к COVID-19. Отметим, что уже более 20 государств отправили заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины.