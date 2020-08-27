Эксперт рассказал, почему OLED-экраны смартфонов вредны для человека

Москва, 27 августа. Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, почему некоторые экраны смартфонов вредны для человека. Мнением специалист поделился с агентством «Прайм».

По словам эксперта, в большинстве современных смартфонов используются сделанные по технологии органических светодиодов (OLED) экраны, из-за особенностей регулировки яркости которых, по результатам многих исследований, примерно у 10% людей начинает болеть голова, появляется сухость в глазах и усталость.

«Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее (делается это чаще всего за счет широтно-импульсной модуляции), экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза», — объяснил эксперт.

Гриценко отметил, что человеческому глазу не видно мерцание дисплея, но увидеть его можно, если навести на экран гаджета камеру другого смартфона.

Если от OLED-экрана устают глаза, можно попробовать использовать смартфона на близкой к максимальной яркости. В этом случае мерцания будет меньше, однако для помещения яркость может оказаться избыточной, заявил эксперт.

Ранее глава IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток рассказал, что установленные на смартфон приложения могут приводить к сбоям в работе — чтобы их устранить, гаджет необходимо перезагружать примерно раз в квартал.