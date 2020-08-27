Маколей Калкин напомнил фанатам о своем 40-летии

Вашингтон, 27 августа. Исполнитель главной роли в семейной комедии «Один дома» Маколей Калкин напомнил о своем 40-летии. Соответствующий пост он опубликовал в микроблоге Twitter.

«Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста», — написал Калкин.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Запись актера за четыре часа собрала более 196 тысяч ретвитов и почти 961 тысячу лайков.

Калкин также поинтересовался, есть ли среди его подписчиков умеющие работать с фотошопом.

«Поскольку мне 40, я думаю, что пора начинаться кризису среднего возраста. Думаю заняться серфингом. Можете приделать мою голову к серфингисту, чтобы понять, насколько круто я буду выглядеть?», — спросил у поклонников Калкин.

Маколей Калкин не снимался в крупных проектах с 2003 года. Одним из последних появлений звезды на экране стало камео в сериале «Куколка».

Зимой стало известно, что Калкин сыграет в «Американской истории ужасов». Режиссер сериала Райан Мерфи анонсировал актерский состав десятого сезона на своей странице в Instagram. Он опубликовал видеоролик, в котором на фоне океана появляются имена артистов, занятых в новом сезоне сериала.

Одним из первых в списке указан Калкин, он сыграет в картине впервые. Остальные участники актерского состава: Кэти Бейтс,Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.