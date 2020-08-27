Россиянка упала в расщелину на леднике и дожидалась спасателей два дня

Цюрих, 27 августа. Россиянка упала в расщелину на леднике Гренц в Альпах и без теплой одежды дожидалась помощи в течение двух суток. Об этом в соцсети Facebook сообщила спасательная служба Air Zermatt AG.

По данным спасателей, несмотря на предупреждения, женщина отправилась на ледник в одиночку без соответствующего снаряжения и в шортах. Во время прогулки россиянка упала в расщелину глубиной около 10-15 метров. В ней женщина провела следующие два дня.

Спасатели отметили, что, по счастливой случайности, крики пострадавшей о помощи услышали проходившие мимо альпинисты, которые вызвали спасателей. Специалисты помогли россиянке выбраться из расщелины.

«Служба Zermatt не знала такого чудесного спасения за последние 20 лет», — подчеркивают спасатели.

Согласно сообщению службы, травм россиянка не получила, однако имела легкое переохлаждение. На момент спасения температура ее тела составляла 34 градуса.

В конце июля спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю нашли тело альпиниста на вершине вулкана Ключевская Сопка, сообщило RT.

Мужчина пропал в начале месяца. Сообщение о том, что при восхождении на вершину вулкана у альпиниста отнялись ноги и он потерял сознание, поступило в службу спасения 6 июля. Из-за высокой вулканической активности, камнепада и схода селевых потоков подняться на вершину прибывшим спасателям не удалось. Спасательная операция тогда была приостановлена.