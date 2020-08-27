Озвучены причины двойного списания денег с карты

Москва, 27 августа. Преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский озвучил причины возможного двойного списания средств с банковской карты. Комментарий эксперт дал агентству «Прайм».

По словам специалиста, повторное списание средств за одну и ту же покупку может произойти из-за сбоя в обслуживании. Он напомнил, что в этой цепочке помимо держателя карты участвуют магазин с POS-терминалом, банки эмитент и эквайер, а также национальная платежная система.

К «задвоению» записи может привести сбой на любом этапе обслуживания запроса. Чаще всего такая ситуация возникает из-за технической ошибки в работе ПО или прерывания связи, пояснил эксперт.

Он посоветовал не переживать сильно, столкнувшись с данной проблемой. Для ее разрешения Рогачевский рекомендовал предоставить информацию о возникшей проблеме в банк.

Ранее руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин назвал безопасным использование системы быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия». По словам специалиста, если хакеры нашли в приложении кредитной организации уязвимость, повлиять на сохранность своих средств клиент никак не сможет. Вся ответственность лежит на разработавшем и выпустившем приложение банке.