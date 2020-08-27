В России могут запретить возврат купленных через Интернет товаров

Москва, 27 августа. Россиянам могут запретить возврат некоторых товаров, купленных через Интернет. Речь идет о смартфонах, косметике, нижнем белье и сложной бытовой технике. С такой инициативой бизнес обратился в Минпромторг, сообщают «Известия».

Со следующего года утратят силу «Правила продажи товаров дистанционным способом». Сейчас Минпромторг разрабатывает новый нормативно-правовой акт. Онлайн-рознице предложили озвучить предложения, которые нужно будет отразить в документе.

В комитете ТПП по электронной коммерции сообщили, что онлайн-торговля требует уравнять ее в правах со стационарной розницей. Речь идет о запрете возврата товаров без изъяна и брака.

Председатель комитета Алексей Федоров напомнил, что на сегодняшний день у покупателей есть право вернуть бракованный товар в течение семи дней или обменять на аналогичный, если он не подошел по каким-то параметрам. Однако есть исключения: работающие мобильные телефоны, нижнее белье, парфюмерию, косметику, предметы личной гигиены и бытовую химию возвращать запрещено.

Но эти правила не распространятся на онлайн-покупки.

Эксперты же выразили мнение, что предложение ТПП противоречит не только закону, но и интересам самой отрасли интернет-торговли: легкость оперативного возврата способствует ее бурному росту.

Ранее о том, как не стать жертвой злоумышленников, совершая покупки через Сеть, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. Чтобы избежать списания денег с карты злоумышленниками, эксперт советует тщательно проверять данные онлайн-магазина. Например, можно сверить фактический и юридический адреса, а также позвонить по номеру телефона.

Также можно проверить ИНН и ОГРН организации на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).