Названа польза недосыпа

Москва, 27 августа. Сокращение сна может помочь найти решение некоторых жизненных проблем, сообщила радио Sputnik клинический психолог Люция Сулейманова. Однако специалист предупредила, что злоупотреблять недосыпом нельзя.

«При остром стрессе идет подавление функций сна. Есть исследование, показывающее, что недосып активизирует организм, провоцирует тревогу и поисковую активность. В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях», – рассказала Сулейманова.

При этом специалист предупредила, злоупотреблять подобным способом не стоит: можно хоть всю жизнь спать всего по несколько часов, но творческая активизация мозга на фоне стресса — это разовое явление.

Кроме того, бессонница «активизирует состояние острого стресса», и при постоянном повторении это может перейти в стадию хронического стресса.

Ранее кардиолог Владимир Хорошев предупредил, что пожилым людям необходимо спать не больше и не меньше определенного врачами количества часов. При недосыпе страдает сердце, а при чрезмерно продолжительном сне есть риск получить слабоумие.

Специалист подчеркнул, что в молодости недосып довольно легко компенсируется, но для пожилых людей здоровый сон — это жизненная необходимость. У людей старше 55 лет всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки.