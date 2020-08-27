Пашаев пожаловался на открытую на главного свидетеля в деле Ефремова охоту

Москва, 27 августа. Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на главного свидетеля в деле открыли охоту. Признание защитника публикует kp.ru.

«Вы не представляете, что творится. На этого человека объявили охоту, разыскивает полиция — уже приходили, но не нашли. Даже награду объявили в 100 тысяч рублей тому, кто выдаст его местоположение. Но он в надежных руках, мы его спрятали до понедельника», — сообщил Пашаев.

По словам адвоката, показания свидетеля могут развалить уголовное дело в суде. Он единственный якобы видел своими глазами, как Ефремов в момент ДТП выходит с пассажирского сиденья, и видел водителя. Пашаев призвал не торопить события и пообещал журналистам, что они скоро все узнают.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил ДТП в центре столицы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс.

Пашаев неоднократно заявлял, что во время автокатастрофы за рулем внедорожника находился не Ефремов, а другой человек, чья личность, якобы уже установлена. Однако доказательств данному утверждению адвокат не представил, кроме заявления слепого на один глаз мужчины, показания которого суд в итоге не принял.