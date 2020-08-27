Кожевникова рассказала, как ударилась головой о батарею и выбила зубы

Москва, 27 августа. Российская Мария Кожевникова рассказала о несчастном случае, произошедшем с ней в детстве. Из-за удара о чугунную батарею она сломала пальцы на руке и лишилась передних зубов.

На своей странице в Instagram актриса ответила хейтерам, которые упрекнули выступающую за естественную красоту артистку в том, что она носит виниры. По словам Кожевниковой, в ее случае это была вынужденная мера.

«Да, у меня виниры, но в моем случае это вынужденная мера, так как я на тренировке в 12 лет упала в обморок и плюс на мою везучесть, упала я прямо на батарею! Такую советскую, чугунную! Как следствие перелом пальцев и выбитые передние зубы», — поделилась она неприятным воспоминанием.

Несколько лет, по словам актрисы, она мучилась, поскольку вставленные штифты ломались.

Подписчики Марии посочувствовали ей.

«Вы и без зубов идеальная», — пишет в комментариях пользователь под ником vikmariya_nog.

«Как это можно увидеть-то по улыбке — виниры или нет? Я бы ни за что не подумала», — отметила oksana_kotelnikovaa.

Нашлись и те, кто засомневался в истории актрисы. Пользователь _irinakaraseva_ сообщила, что она стоматолог со стажем, сейчас работает в Берлине. По ее словам, «виниры на отсутствующие зубы поставить невозможно». Она напомнила, что прикрепленная к зубу керамическая пластина «служит исключительно в эстетических целях».