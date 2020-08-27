Названы преимущества долгожителей перед коронавирусом

Москва, 27 августа. Заражению COVID-19 менее подвержены люди с генетической предрасположенностью к долгожительству и их потомки. К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы и их коллеги из биотехнологической компании «Геро», МФТИ и Эдинбургского университета.

«Экстремальное долголетие (способность дожить до 90 и более лет) точно имеет сильную генетическую компоненту, долгожители чаще имеют родителей и прародителей-долгожителей», — сообщил основатель биотехнологической компании «Геро» Петр Федичев газете «Известия».

Эксперт назвал преимущества таких людей и их детей перед хроническими болезнями. Они заболевают позже, чем в среднем в популяции. Это позволяет думать, что защищать их в зрелом возрасте от инфекционных заболеваний могут ответственные за предотвращение возрастных болезней генетические варианты.

Чтобы всесторонне оценить генетическое влияние на риск COVID-19, ученые использовали сводные статистические данные из биобанка Великобритании. Всего специалисты рассмотрели 458 029 отрицательных и 1221 положительный случай инфицирования.

Вычисления показали, что приводящие к долголетию генетические мутации обусловливают вероятность менее тяжелого течения COVID-19.

Ученые подчеркивают, что эти знания важны в популяционном масштабе, потому что позволяют выделить потенциальные группы более высокого и низкого риска смерти от коронавирусной инфекции.

Ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто заявил, что российские ученые готовят уникальную вакцину, которая будет защищать человека и от гриппа, и от коронавируса.