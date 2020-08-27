Бойфренд блогера Тропицель отказался извиняться перед ее родителями

Москва, 27 августа. Бойфренд погибшей на Бали в результате аварии блогера Анастасии Тропицель отказался извиняться перед ее родителями. Родственники и возлюбленный 18-летней девушки, мотоинструктор по имени Виктор, встретились в эфире телепередачи «Пусть говорят».

Рядом с девушкой в момент гибели был ее молодой человек. Родители блогера уверены, что тот мог предотвратить трагедию, однако этого не сделал.

Мотоинструктор считает, что в трагедии его вины нет. На телепередаче он отказался извиняться перед родителями девушки, заявив, что не мог предотвратить трагедию.

Бабушка блогера посетовала, что уже остывавшее тело Тропицель лежало на обзоре у толпы на дороге, и его никто не прикрыл. Молодой человек объяснил это тем, что он находился в шоке и еще верил, что девушку можно спасти.

Стороны не пришли к согласию и, по всей видимости, остались при том мнении, с которым пришли в студию.

Родители Тропицель продолжают подозревать ее бойфренда в причастности к трагедии. По их мнению, тот мог давать ей наркотические вещества.

Родители погибшего блогера убеждены, что молодой человек негативно влиял на девушку. По их словам, он жил за ее счет. Отец говорит, что слишком поздно узнал об их отношениях, не сумев их предотвратить. Родители отмечают, что не узнают дочь на ее последних видео.