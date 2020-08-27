Муж Бородиной объяснил, почему живет за счет жены

Москва, 27 августа. Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров поздравил свою жену с попаданием в рейтинг Forbes своеобразно: мужчина заявил, что ему теперь не надо работать.

Ранее Forbes опубликовал топ российских блогеров, зарабатывающих больше всех. Рейтинг второй год подряд возглавляет Ксения Собчак, чей доход за прошлый год составил 1,48 млн долларов за год.

На четвертой строчке расположилась ведущая телепроекта «Дом-2» Бородина. По данным издания, за год она заработала 770 тыс. долларов.

Омаров прокомментировал достижение жены в сторис Instagram короткой фразой.

«А вы говорите мне работать. Зачем? Все равно не переплюнуть», — написал он.

В СМИ давно ходят слухи, что Омаров нигде не работает и живет за счет супруги. Однако Бородина отражает нападки хейтеров, защищая репутацию супруга. Правда, пересуды это не останавливает, поскольку до сих пор остается загадкой, чем конкретно занимается Омаров.

Ранее скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала заявление Бородиной, назвавшей своего супруга «героем». По мнению Миро, таким образом телезвезда хочет выстроить имидж счастливой семьи, которой можно поручить рекламу йогуртов.

Блогер подчеркнула, что слова Бородиной вызвали у нее лишь «улыбку умиления», поскольку она считает супруга телеведущей «прожорливым альфонсом, сидящим на мясистой бородинской шее».