Песков ответил на вопрос об инциденте между военными России и США в Сирии

Москва, 27 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать информацию о произошедшем в Сирийской Арабской Республике (САР) инциденте между военнослужащими России и США. Его комментарий приводит ТАСС.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — заявил Песков, отвечая на вопрос, как эту ситуацию расценивают в Кремле, и может ли она создать угрозу взаимодействию России и США по предотвращению инцидентов в Сирии.

Напомним, российские военные выиграли очередной этап «раллийных гонок» по пересеченной местности в рамках Международных армейских игр в сирийском городе Хасака. Россию представили БТР-82А, вертолет Ми-8, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Урал». Со стороны США участвовали бронеавтомобили International MaxxPro.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные были якобы ранены российскими войсками во время ралли на северо-востоке Сирии.